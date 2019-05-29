誆上海迪士尼賣冬瓜茶 她假冒闆娘詐友7000萬

2019-05-29 17:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市李姓女子在蕭姓女子的公司上班，卻對兩名友人謊稱，蕭女有做美國便宜庫存、中國進口紐西蘭奶粉、上海迪士尼賣冬瓜茶等投資，每月保證紅利6到8％，還假冒是蕭女透過LINE聯絡兩名友人，致使對方信以為真，前後交付李女7415萬2000元，直到後來未再拿到紅利，兩名友人才察覺被騙，新北地檢署今依偽造文書、詐欺取財罪嫌將李女起訴。

2014年間，李女向楊、陳姓友人謊稱，蕭姓老闆娘有美國便宜庫存、中國崑山進口紐西蘭奶粉、上海迪士尼賣冬瓜茶等投資，每月保證紅利6到8％，蕭女願意開放部分投資金額讓員工投資賺錢，還將自己的LINE大頭貼與暱稱改成蕭女，與兩名友人討論投資，兩名友人信以為真，前後給李女7415萬2000元，兩名友人陸續拿到李女給的3214萬6000元的紅利，但直到去年李女再也沒支付紅利，兩人才發現上當受騙提告。

庭訊時，李女聲稱，把錢拿去投資別的事業，沒想到卻周轉不靈，坦承犯行。

檢方依據LINE對話紀錄、被害人匯款交易明細表、李女與被害人錄音檔、自白認罪並寫下還款計畫書等證據，認定李女不法所得4200萬6000元。

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