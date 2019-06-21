13刀刺死前妻砍傷前妻女兒 惡男二審維持無期徒刑

2019-06-21 20:34

［記者楊政郡／台中報導］蕭姓男子接到前妻聲請保護令，又懷疑她另結新歡，竟埋伏當街猛刺前妻顏女13刀死亡，砍傷、挾持顏姓前妻未成年女兒，台中地院判處無期徒刑，他認為判太重而上訴，台中高分院認為蕭男多次暴力累犯，經心理評鑑屬衝動性人格疾患，具反社會人格特質，推測再犯暴力案件風險屬「中高」，仍有隔絕必要，維持無期徒刑。

台中高分院判決書指出，蕭男（46歲）有強盜、妨害性自主前科，出獄後開計程車或賣水果為業，與中國籍顏女結婚，2017年生下1名女兒，但蕭男經常暴力相向，同年底兩人離婚，顏女並聲請保護令。

蕭男占有欲強烈，看不慣顏女離婚後，不想照顧女兒，懷疑她想另結新歡。2018年3月17日晚上，藉口談判照顧女兒，約出顏女，顏女帶著與前夫所生、念高中的楊姓女兒前往。但當晚蕭男持束帶綑綁顏女雙手，還持電擊棒凌虐，將母女帶回大里住處。

顏女和女兒11點多，趁蕭男下樓挪車，脫困後搭計程車到派出所報案，凌晨時分母女不敢回住處，準備先到賓館住一晚，沒想到賓館客滿，2人再回大里區住處，卻遇上死劫。

蕭男埋伏該處，身藏3把水果刀，出言辱罵後持刀朝顏女身上猛刺13刀致死，顏女不支倒地，楊姓少女上前攔阻也被砍殺5刀，警方據報前來，還挾持楊姓少女與警方對峙。

蕭男持刀坐在地上抵住自己腹部，揚言：「你們靠近我就刺下去！」，警方趁機踢掉刀子，一擁而上將他制伏。

法官審酌被告前有強盜案被判7年6月確定；2006年又犯妨害性自主案，經新北地院判4年6月確定，其妨害性自主案，因前女友與其分手心有未甘，乃以散布裸照為要脅，迫使前女友與其發生性行為。

法官將個案送心理評鑑，結果被告認知能力與正常人無異，社會規則理解優於同齡者平均水平，據個案犯罪史及衝動控制不佳的問題，推斷個案應有衝動性人格疾患，具反社會人格特質，再犯暴力案件風險屬「中高」，判決維持無期徒刑。

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