師生戀分手不成勒死女友 棒球教練陳威成兒子判無期定讞

2019-06-20 16:56

〔記者張文川／台北報導〕知名職棒教練陳威成之子、台灣體大學生陳明峯，前年1月就讀國立台灣體育大學期間，與同校42歲心理輔導老師鄭欣怡「師生戀」交往，但感情生變，陳男另結新歡並提議分手，談判時竟持球棒重擊鄭女頭部、雙手勒頸，再以塑膠袋套頭導致窒息死亡，棄屍仁愛鄉路旁；一、二審都依殺人、棄屍等罪判處陳明峯無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，陳明峯2013年間因競選學生幹部失利，因情緒波動，學校安排鄭欣怡幫他心理輔導，後來陳明峯報考同校研究所，但家人不支持，2016年初鄭女開始金援陳生學費，並幫他付房租與生活其他開銷，2人因關懷而生愛，進而交往。

但陳明峯終敵不過年齡差距，同年10月結交年齡相仿的年輕女友，與鄭女談判分手，但又面臨經濟壓力，不想還她錢，萌生殺意以消除「錢債」和「感情債」。

2017年2月，陳生假意安排與鄭欣怡要去花東旅遊，6日上午他到鄭女的衛道街租屋處整理衣物準備出發，但他再次提到分手，兩人爭吵，陳竟用球棒重擊鄭女頭部，鄭女倒地後，陳生抓住她的衣領，再以球棒重擊鄭女頭部2下，雙手勒緊頸部數分鐘，但發現還她有心跳，再以塑膠袋套頭至窒息死亡。

陳明峯確認鄭女斷氣後，拿走她皮包內的7400元外出租車，隔天凌晨返回現場，以塑膠袋包裹屍體，載至仁愛鄉台14甲線棄屍路旁。

一、二審都判陳明峯無期徒刑，案經上訴，最高法院今認定，陳男只因鄭女不願分手，擔心她揭露2人師生戀情金錢關係，竟殘殺鄭女並遺棄屍體，惡性重大，但考量到案後坦認犯行，並向死者家屬表達悔意，尚未全然泯滅人性，駁回上訴，維持無期徒刑確定。

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