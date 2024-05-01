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軍情學校學員否認伸鹹豬手摸女同學臀部 抗罰2萬結果曝

軍情學校謝姓學員因摸女同學的臀部，遭北市府開罰2萬元，後來北高行地方庭也認同這裁罰，對提告請求撤罰的謝男判決敗訴。（資料照）

軍情學校謝姓學員因摸女同學的臀部，遭北市府開罰2萬元，後來北高行地方庭也認同這裁罰，對提告請求撤罰的謝男判決敗訴。（資料照）

2024/05/01 12:33

〔記者溫于德／台北報導〕國防部軍事情報局軍事情報學校謝姓學員，被女同學申訴多次性騷擾，經性平會調查，謝被認定在攝影課觸碰女同學的臀部，故性騷擾成立並函知台北市社會局，謝男挨罰2萬元，後來台北高等行政法院地方行政訴訟庭也認同這個裁罰，判決提告請求撤罰的謝男敗訴。

2020年7月間，與謝一同受訓的女學員向性平會申訴，指謝在2019年9月9日至2020年7月10日的受訓期間，藉由入伍訓、山訓、學年訓服裝日以及攝影課，多次以肢體碰觸進行性騷擾。

案經調查，性平會認定謝男在攝影課程中性騷擾女學員，同時函知北市府社會局，由北市府依性騷擾防治法規定，對謝男開罰2萬元。

然謝男自稱攝影課當下，他左手拿著盛滿化學溶劑的培養皿，右手拿著實驗工具，準備走回座位進行實驗，為避免化學溶劑溢出，所以走路過程專注於培養皿內液體，依一般合理經驗，根本無暇分神性騷擾。

謝男也說，當時有另一名同學迎面而來，他為避免對方撞到自己左手持捧的溶液，反射性地往左側閃避，導致剛好比較接近女同學而已，否認故意接近女同學。

謝男還強調，縱認他的左大腿無意間碰到女同學左臀，他也是因為專心捧著盛滿化學溶劑的器皿，而無心留意側身倚靠在桌面的女同學，故應撤銷2萬元的裁罰。

北市府解釋，攝影課當下，謝男應有足夠空間經過女同學，何況，謝男除了被這名女同學申訴，經調查訪談，同期還有其他同學與謝男有不愉快的互動，換言之，謝男對異性的肢體碰觸或動作，恐是慣性對異性「吃豆腐」，在這種狀況下，當然要考慮被害人的感受，故對謝男裁罰2萬元。

北高行地方庭根據軍情學調查報告、學生證述、謝男供述等，指謝男已可預見會碰觸女同學的臀部，故性騷擾事件成立，並審酌北市府對謝男裁罰2萬元沒有問題，判謝男敗訴；可上訴。

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