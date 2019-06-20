一句話感動法官 殺人犯未被重判

2019-06-20 09:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕廟祝王仙安涉嫌勒死越南籍莫姓女友，被依殺人罪判處徒刑14年，檢方不服上訴，高雄高分院審理期間，王嫌聲淚俱下、坦承殺人，並多次表示願意殺人償命，合議庭上午9點10分宣判，判決上訴駁回，維持低度刑。

判決書指出，被告王仙安自前年12月8日起，擔任高雄市方安區「興賢宮」之廟祝後，他先前在養生館消費而認識的莫姓女美容師，經常前往該廟的休息室陪他過夜。

去年6月30日深夜，王騎重型機車前往養生館載莫女回寺廟過夜，隔天凌晨1點，莫女盥洗完畢裸身上床就寢，王熄燈後求歡遭拒，質疑她為圖金錢另與他人交往，雙方發生口角進而互毆。

王因遭莫女捏抓下體、拍打後腦（均未成傷），憤而徒手勒住莫女後頸之際，莫女將床邊的延長線拉下，套上他頸部欲加以反制，結果遭對方搶下，活活被勒死後，王嫌逃亡10餘小時落網。

高雄地院依殺人罪，判處王有期徒刑14年，檢方認為量刑太輕，不受上訴，要求重判，但王嫌卻願意接受法律制裁，決定放棄上訴。

法院開庭審理期間，由於王嫌坦承犯行，講到激動處，甚至一邊落淚、一邊向合庭法官表示，他要殺人償命，合議庭法官審酌他犯罪動機、犯後態度及涉案情節，並未加重其刑，但可上訴。

刑法殺人罪刑責為10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，王嫌處14年，算是低度刑，並不多見。

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