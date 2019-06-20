被爆帶酒進手術室 整形名醫怒告4員工妨害秘密

2019-06-20 15:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年8月，鏡周刊報導蔡姓整形名醫被爆料手術中喝酒，並刊出蔡男蹲坐在手術室中及地上擺放啤酒的照片，診所回應指控不實，是遭人挾怨報復，蔡懷疑診所甘、朱、陳、曾姓4名女員工是內鬼，提告4女妨害秘密、違反個資法等罪，4女均否認犯行，新北地檢署調查認為無證據證明4女向週刊爆料，處分不起訴。

甘、曾女在蔡男診所任職期間擔任美容諮詢師，朱、陳女則是護理師，蔡男指控，2016年間，甘女等4人在診所手術室，偷拍他蹲坐在手術室中及地上擺放已開罐啤酒的照片，認為手術室非公開空間，2016年至去年8月，還偷拍李姓女病患手術後的正臉、側臉照片，並提供李女個資給鏡週刊，因此對4女提告。

出庭時，甘女否認任職期間未曾拍攝過病患照，離職是臨時決定的，因當天上午開會被蔡男辱罵，她不甘受辱決定當天離職，不可能有時間準備照片給週刊；朱女則說，僅在診所上班一年，未曾服務過李女，也沒有把照片洩漏給週刊；陳女、曾女也否認洩漏任何照片給週刊，曾女更喊冤表示，診所員工流動率很高，不知為何被懷疑洩漏照片。

蔡男自承因2016年，甘女等4人在診所上班，最有可能在診所間進出，因此認定是4人將照片洩漏給鏡週刊；檢方認為，蔡男提供資料僅能證明4女於照片拍攝期間在診所任職，但無證據證明4女有偷拍，加上鏡周刊表示，無法告知照片來源，因此無法憑蔡男單一指控認定4女犯行，今處分不起訴。

除遭鏡週刊踢爆忽視病患生命安全，蔡男還與有「基金女王」封號的先鋒投顧前林姓董事長爆醫療糾紛，林女2016年4月至醫美診所注射玻尿酸，事後在臉書發文痛批蔡男是「惡醫」，害她長出「木偶紋」，蔡男認為名譽受損，控告她妨害名譽，一審今年5月判林女無罪。

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