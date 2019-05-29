型男整形名醫張耀元 撿屍美艷人妻 判4年

2019-05-29

〔記者張文川／台北報導〕知名整形醫師張耀元去年1月與友人在台北市聚餐後，與席上一名已婚輕熟女再赴另一處酒窖品酒，輕熟女醉倒，張耀元被控將她攙扶到首都唯客樂旅館性侵，事後辯稱雙方是「兩情相悅」。但全案蒐證時，監視器畫面錄下受害人被張耀元攙扶受害人進飯店時已神情恍惚、步態不穩；台北地院昨天認定張男犯乘機性交罪，將他判刑4年。

41歲張耀元的專長是眼整形、顏面整形、重建、抽脂等，事發前經常上電視節目解說醫美常識，頗有知名度。

監視器拍到女神情恍惚

檢警調查，張耀元前年初透過友人介紹，認識在諮詢顧問公司上班、外貌姣好的輕熟女，去年1月12日，兩人與其他友人到台北市南京東路聚餐，餐後張和輕熟女再赴張男友人經營的一處酒窖品酒。輕熟女指控，她喝了紅酒、白酒、香檳後醉倒，張耀元竟將她攙扶到旅館性侵，完事後張即離去，把她留在旅館房間。

女1週後控下藥迷姦

1週後受害人提告，指控遭張耀元下藥迷姦，表示她原本酒量甚佳，案發當天與張對飲數杯就昏眩不支，懷疑張利用醫療專業背景對她下藥。檢察官與法官過濾錄影畫面發現，輕熟女和張耀元步入飯店時，受害人神情舉止看起來確實恍惚，疑似酒醉或用藥後反應。

被害女未驗出藥物反應

雖受害人經驗血未檢出體內有藥物反應，不過台北地院勘驗監視器錄影畫面後認定，張男利用女子泥醉不能抗拒之際乘機性交，依此將他判刑4年，還可上訴。張耀元去年8月被起訴後曾表示會靜待調查，相信司法會還他清白。

張耀元小檔案

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