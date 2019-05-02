南韓青少年罪犯略減 殺人、性暴力占比卻增加

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統計廳1日公布最新2019年青少年統計資料，數據顯示18歲以下之青少年罪犯人數較去年相比有減少趨勢，但在重罪如殺人、性暴力等卻有增加。
資料指出，截至2017年18歲以下犯罪人數為7萬2759人，較去年同比減少4.26%，創下2006年6萬9211人以來新低。其中多以竊盜、欺詐、貪污等財產犯罪為大宗，占近4成；其次為恐嚇、傷害等暴力犯罪及殺人、搶劫、性暴力等重罪，後兩者占比較去年則分別增加3.3及0.4%。
另外在吸菸、飲酒方面，2018年度，中學生吸菸比重達6.7%，16.9%有喝酒經驗，這較去年上升0.3及0.8%，兩者均創下最高值。
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在吸菸、飲酒方面，2018年度，中學生吸菸比重達6.7%，16.9%有喝酒經驗，這較去年上升0.3及0.8%，兩者均創下最高值。（圖擷取自南韓統計廳）
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資料指出，截至2017年18歲以下犯罪類型次為恐嚇、傷害等暴力犯罪及殺人、搶劫、性暴力等重罪，後兩者占比較去年則分別增加3.3及0.4%。（圖擷取自南韓統計廳）
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