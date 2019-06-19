台東2線2星警官涉毒案 查「深喉嚨」傳訊縣議員林參天

2019-06-19 13:15

［記者陳賢義／台東報導］台東縣警局2線2星警官李哲銘涉嫌協助走私集團跨海運毒，曠職失聯月餘，6月10日在屏東恆春一間民宿落網，台東地檢署偵結，認為李涉嫌重大，且有逃亡事實，向台東地方法院聲請羈押禁見獲准，今以「證人」身分傳喚對外披露全案的台東縣議員林參天，探查「深喉嚨」，及了解林是否另有所知，林打趣的說，應訊猶如「開轟趴」，他都如實說出。

台東檢警偵辦跨國運毒案，5月9日在蘭嶼外海緝獲1艘運毒海釣船「藍悅號」，當場逮捕鄭姓船長及查扣899公斤安非他命，追查源頭，赫然發現2線2星警官李哲銘涉嫌牽線，隔日李曠職失聯。案經林參天披露曝光，要求縣警局勿枉勿縱。

警官涉嫌協助跨國運毒，檢警偵辦小心翼翼，檢方還祭出「噤口令」，要求海巡及警方不可對外透露案情，如違反以「洩密罪」查辦，但紙包不住火，林認為李涉重嫌，嚴重破壞警紀，向媒體爆料曝光。

東檢今日上午以證人身分傳喚林，林據所知全盤托出。林參天強調，他在庭上所言與筆錄內容相同，檢方急想探知深喉嚨根；另他所接獲的舉報資料指出，李能多次帶人出海海釣，就可能已經開始佈線走私，他相信蘭嶼走私毒品不僅一次。東檢主任檢察官連思藩表示，由於林曾對外召開記會，以證人身分傳訊，主要是商請林能就其所知，協助釐清案情疑點。

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