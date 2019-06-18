老師搭公車踹門與司機扭打 顱內出血就醫求償1300萬

2019-06-18 22:12

［記者謝武雄／桃園報導］新興高中彭姓英文老師去年3月11日搭乘桃園客運一路公車與司機發生衝突，彭姓老師一氣之下踹門，未料司機不爽，追下車與彭姓老師發生扭打，彭姓老師於4月28日緊急送醫，醫院診斷為嚴重顱內出血，彭姓老師向桃園客運提出民、刑事告訴，其中民事求償高達1311萬元。

桃園客運業務經理梁家明表示，當初司機的確和彭姓老師發生扭打，雙方互有掛彩，但警方也到場協助彭姓老師就醫，如今於事發後1個半月送醫，無法證明是當初扭打才造成顱內出血，由於彭姓老師的顱內出血與當初的扭打沒有因果關係，公司無法理賠，另彭姓老師也提出民、刑告訴，全案正在法院審理中。

彭姓老師去年3月11日搭乘桃園客運一路公車，桃園往中壢方向，在八德高城社區站要下車，由於彭姓老師站在靠近駕駛座地方沒有下車鈴，快靠站時才要司機停車，司機過站不停，彭姓老師下車時有點生氣就踹車門，司機不滿彭姓老師行為，下車追打彭姓老師，雙方扭打成一團，事發當時警方也到場處理，彭姓老師也送衛福部桃園醫院包紮，並開出診斷書，隔日桃園客運對於司機行為給予2小過處份。

事發後，彭姓老師還持續在學校教書，直到4月28日在家中昏倒，送醫後發現是顱內出血，如今還在復健當中，家中還有3個小孩要照顧。

議員詹江村在臉書PO出該訊息，也認為桃客司機可以報警提告毀損公物，但不能把人往死裡打，無論如何，就算小踹一下門，司機有必要把乘客往死裡打到腦出血，門牙斷，從加護病房鬼門關走一圈回來嗎？

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