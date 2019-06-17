她盜領老母367萬元棺材本 再牽老母的手蓋印撤告訴狀

2019-06-17 14:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓女子是88歲何姓老嫗的女兒，卻與其兒子在2015年間盜領老母的「棺材本」367萬元，老母怒而提告後，張女牽老母的手，用指印蓋和解書與刑事撤回告訴狀，再持文件向法院聲明老母已撤銷告訴，還偷錄誘引老母撤銷告訴的對話，拿去當呈堂證據，不料，老母卻說，她根本不識字，也不瞭解什麼是和解書、刑事撤回告訴狀，法院認為老母沒有撤銷告訴的真意，依偽造私文書罪，判決張女及其兒子各1年10月徒刑，可上訴。

判決書指出，何姓老嫗是張女及其兒子的母親與外婆，2015年間，老母把存款與印章交給女兒與外孫保管，卻在同年9月起，陸續被張女及其兒子（女兒與外孫）持印章盜領367萬元，用於支付保險費、買車等開銷，其餘存於兒子的帳戶內，老母驚覺存款不見了，控告女兒與外孫，不料，張女卻提出蓋有老母指紋（指印）的和解書與刑事撤回告訴狀，聲明老母已經撤銷告訴。

台中地院審理時，張女不但宣稱老母已撤銷告訴，她還提出一段錄音，來佐證老母已撤告，這是她與老母談判時所錄，錄音顯示，張女誘引老母，說出願意撤銷告訴的話，但老母並未上當，也沒有正面回應，僅答覆說，這些錢「不是你爸爸交給我的財產，那是我年輕換回來的錢耶，我省吃，我的財產咧」，張女問老母有關撤銷告訴一事，老母回答「辦不到的事情，不要問我」，張女與兒子並全盤否認犯行，宣稱領款是用於理財，是老母的其他子女煽動老母提告。

張女宣稱老母已撤銷告訴，老母卻說，她不識字，是女兒拿她的手，在文書上蓋指印，她不了解什麼是和解書與刑事撤回告訴狀，一審據此認定，老母沒有撤銷告訴的真意，依偽造私文書罪判處張女及其兒子各1年10月徒刑，兩人上訴台中高分院，但並未出庭，二審見解與一審相同，維持各1年10月判決，可上訴三審。

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