控前妻騙婚敗訴 水產大亨這次成功討回房產

2019-06-15 20:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕長相美艷的許姓人妻2016年6月到華航罷工現場挺友，自拍照上傳後引發網友瘋傳，從事水產批發的吳姓分居丈夫看到，控許女是騙婚逃妻，「棄子不顧冒充空姐」，許女反控吳男家暴外遇，夫妻撕破臉互告，話題熱度不輸最美罷工案，離婚後，兩人又為了土城房產對簿公堂，新北地院日前判許女須將該房產所有權轉移登記給吳男，可上訴。

記者今透過臉書與電子郵件聯絡許女、吳男，均未獲回應。

吳男指出，土城房子是他在與許女結婚前買的，2013年8月，他打算再買下台北市南港區的房子，考量到貸款額度等問題，因此將土城房子借名登記在前妻名下，並以「夫妻贈與」名義登記，同年8月就辦理所有權移轉登記，避免產生額外稅賦。

吳男說，2017年11月兩人經法院和解離婚，他多次要求前妻返還土城房產，對方都置之不理，因前妻積欠銀行債務，該房屋遭銀行聲請查封拍賣，擔心該房產恐將無法進行移轉登記，因此提告請求前妻返還房產。

許女反駁，前夫為感念她對於家族事業及家庭的付出，2013年以夫妻贈與為由將土城房子過戶到她名下，南港房產則是以夫妻共同經營水產公司獲利的錢拿去購買，同年9 月為籌措公司營運資金，又將土城房子設定最高限額抵押權1200萬元給銀行，同時轉貸及增貸1100萬元，供公司周轉營運之用，並非前夫所言是為銀行貸款成數問題，該不動產確有贈與的真意。

許女強調，土城房產的所有權由她保管，房屋稅、地價稅及火災保險費用，也多是從她銀行帳戶扣款方式繳納，但自從前夫未按月給付扶養費用及生活費後，迫於無奈，2016年3月不得不將房產設定250萬元最高限額抵押權給他人，用以擔保借款供她及子女日常生活花費所需，足證她才是房產實際管理、處分及收益權限者，與一般借名登記法律關係的態樣不同。

但法官勘驗許女與吳男胞姊的LINE對話，吳女表示：「你說房子是他辦贈與給你，他無權要回」、「但當初只是為了省稅金才辦贈與的」等語，許女避重就輕回應：「你現在這樣說，我知道你們都不信任我」、「如果不想讓我家人住可以好好說」、「不需要用趕的」及許女臉書內容等語，許女從未以所有人自居，加上不動產借名登記在配偶名下為社會常情，足證吳男是基於夫妻信任關係，而將房產借名登記於許女名下，並無真正贈與之意；加上吳男已就主張借名登記提出相關證明，反觀許女所提各項證據，證明力顯得薄弱，因此認定就該房產兩人間存有借名登記的法律關係。

而吳男指控前妻拜金，為嫁給他，偽造他母親及陳姓、吳姓兩名證人的簽名，再拐他到戶政事務所辦理結婚登記，涉犯偽造文書罪；許女控吳男透過司機臉書指她「騙吃騙喝，用小孩索高額贍養費」部分妨害名譽，兩人2017年均獲不起訴。

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