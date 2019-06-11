與未成年嘿咻3次產子 板模工修成正果獲判勞動90天

2019-06-11 23:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕夏姓板模工與14歲少女小芬（化名）嘿咻3次，有了愛的結晶；夏向法官坦承犯行，小芬也當庭向法官求情，表明2人要結婚了，法官不忍拆散這對小情侶，依對未滿16歲女子性交罪3罪各判2個月，應執行3月，得易服勞動服務90天。

判決指出，夏姓男子去年7月間在網路認識小芬，2人交往沒多久，感情火速增溫，發展成為男女朋友，夏男也知道認識小芬時，小芬未成年還剛滿14歲。

2人認識1個月後就在同居的住處發生性行為，且接連在9月與11月間各嘿咻1次，總共3次就讓小芬懷孕產子。

小芬的父親直到抱孫後才知道女兒與夏發生性行為，提告控告夏妨害性自主罪。

法院審理時，夏向法官坦承犯行，小芬也當庭向法官求情，不希望夏坐牢，還表示2人要結婚了，法官不忍拆散這對小情侶，小芬的父親也求法官能法外開恩，讓未來的女婿可以幫忙女兒照顧孫子。

法院考量夏犯後坦承犯行，計畫與小芬結婚，共同扶養小孩，犯後態度良好，小芬希望法院能從輕量刑，小芬父親也希望夏不要入監，能與女兒一起照顧孫子，依對未滿16歲女子性交罪3罪各判2個月，應執行3月，得易服勞動服務90天。

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