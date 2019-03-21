性愛趴宣布「這個16歲」 5男爽吃慘了...年齡灌水

2019-03-21 20:15

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子前年以16000元代價，找16歲少女小蘭（化名）加入「性愛趴」，當眾宣布：「這個16歲」，並與4名參與者輪流跟小蘭發生性行為；新北地院因此依妨害風化罪，判他4年徒刑，另依違反兒少性剝削防制條例，判刑5月，其他4名與少女發生性行為者各判刑5月。

檢警調查，前年8月，從事網拍工作的林男，在LINE群組上找多名男子加入性愛趴，每個人入場費7000元，這些人來自各行各業，例如高薪工程師、經理、送貨司機等，甚至有人已結婚生子，仍瞞著妻子參加。

同年8月10日，性愛趴在新北市土城區一間摩鐵登場，林男以一個人16000元代價，找小蘭及賴姓女子賣淫，正當狂歡之際，警方據報到場，眾人驚慌失措，事後，均推說不知小蘭未成年。

小蘭指證，她因缺錢加入，有告知林男自己年齡，並請他幫忙找人，當日進入摩鐵後，也有以咬耳朵方式問林男：「他們知道我年齡嗎？」林男等眾人酒酣耳熱後當眾宣布：「看看這個16歲」，她隨即附和說：「恩、對」。

小蘭回憶，當時有人說：「這樣會不會完蛋啊？是不是真的16歲？」她認為眾人已知道她年齡，只是想確認，獲知警方到場後，林男還急忙把她推進廁所。

除小蘭指證，合議庭還發現，林男從一名暱稱「小丁」的中間人結識小蘭，「小丁」曾透過LINE詢問小蘭條件後，即要求小蘭：「妳的條件再傳一次，傳完刪除對話」，可見「小丁」及林男都知道這些訊息可能成為證據，且林男自稱以為小蘭只有18歲，卻把她年齡「灌水」為19歲，舉止可疑。

合議庭判定，林男早知小蘭年紀，至於其他參與者聽到「這個16歲」時才知悉；此外，當日除了林男等5人外，還有2名男子在場，其中一人因身體不適沒加入未被起訴，另一人因林男宣布小蘭年齡時，他還沒到場，無法證明他知道小蘭未成年而無罪。

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