地方新增一級單位！少輔會2024年正式上路
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司法院祕書長呂太郎與少年及家事廳廳長謝靜慧說明少事法修正案內容。（記者吳政峰攝）

司法院祕書長呂太郎與少年及家事廳廳長謝靜慧說明少事法修正案內容。（記者吳政峰攝）

2019-06-04 13:50

〔記者吳政峰／台北報導〕

立法院上月31日三讀通過「少年事件處理法」修正案，共計新增3條、修正27條、刪除2條，異動條文高達32項，是1997年之後最大幅度的修正，其中與組織重大變革的規定是各縣市政府應設「少年輔導委員會」，位階屬於直屬縣市首長的一級單位，定2023年上路。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧指出，2023年7月1日之後，曝險少年（修法前稱少年虞犯）將先由地方首長直屬的少輔會輔導，結合跨局處的福利、教育、心理、醫療等相關資源，於適當期間內輔導，如果此類行政手段有效，可讓少年復歸正軌生活，則無庸請求司法介入，反之，若經評估有司法協助的必要，也可請求少年法庭處理，採取「行政輔導先行，司法為後盾」原則。

謝靜慧表示，少輔會現設在各縣市警政或社政單位內，未來位階提高到直屬地方首長層級，可強化資源協調能力；至於預算、員額等相關事項，將由行政院政務委員林萬億及羅秉成負責統籌，規劃相關子法配套；而在上路前的4年準備期間，則仍沿用現行機制，行政機關得報請少年法院處理曝險少年的偏差行為。

根據修正案指出，警察、法官、檢察官、學校、家長甚至是少年本身，如果發現或認為少年有「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」等三項情形，就可報請少輔會介入處理。

本次修法的其他重點為：廢除觸法兒童（12歲以下）準用少事法規定，全面回歸教育及社政體系；去除虞犯標籤，改以曝險少年稱呼，並把司法介入事由從7項縮減為3項；建立行政輔導先行機制；尊重少年主體權及保障程序權；增訂多元處遇措施，推動資源整合平台；引進少年修復式機制；恢復少年觀護所的收容鑑別功能；增訂少年調查官實質到庭原則。

  • 司法院少家廳廳長謝靜慧表示，各地方政府將成立直屬地方首長的少輔會。（記者吳政峰攝）

    司法院少家廳廳長謝靜慧表示，各地方政府將成立直屬地方首長的少輔會。（記者吳政峰攝）

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