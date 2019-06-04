地方新增一級單位！少輔會2024年正式上路

2019-06-04 13:50

〔記者吳政峰／台北報導〕

立法院上月31日三讀通過「少年事件處理法」修正案，共計新增3條、修正27條、刪除2條，異動條文高達32項，是1997年之後最大幅度的修正，其中與組織重大變革的規定是各縣市政府應設「少年輔導委員會」，位階屬於直屬縣市首長的一級單位，定2023年上路。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧指出，2023年7月1日之後，曝險少年（修法前稱少年虞犯）將先由地方首長直屬的少輔會輔導，結合跨局處的福利、教育、心理、醫療等相關資源，於適當期間內輔導，如果此類行政手段有效，可讓少年復歸正軌生活，則無庸請求司法介入，反之，若經評估有司法協助的必要，也可請求少年法庭處理，採取「行政輔導先行，司法為後盾」原則。

謝靜慧表示，少輔會現設在各縣市警政或社政單位內，未來位階提高到直屬地方首長層級，可強化資源協調能力；至於預算、員額等相關事項，將由行政院政務委員林萬億及羅秉成負責統籌，規劃相關子法配套；而在上路前的4年準備期間，則仍沿用現行機制，行政機關得報請少年法院處理曝險少年的偏差行為。

根據修正案指出，警察、法官、檢察官、學校、家長甚至是少年本身，如果發現或認為少年有「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」等三項情形，就可報請少輔會介入處理。

本次修法的其他重點為：廢除觸法兒童（12歲以下）準用少事法規定，全面回歸教育及社政體系；去除虞犯標籤，改以曝險少年稱呼，並把司法介入事由從7項縮減為3項；建立行政輔導先行機制；尊重少年主體權及保障程序權；增訂多元處遇措施，推動資源整合平台；引進少年修復式機制；恢復少年觀護所的收容鑑別功能；增訂少年調查官實質到庭原則。

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