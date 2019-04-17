少年不得於夜間訊問 少事法修法達成共識

2019-04-17 19:45

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今併案審查「少年事件處理法部分條文修正草案」，在場立委與官員達成共識，為維護少年身心健全發展，不宜於夜間詢問或訊問，但若有急迫之情形等3種例外，則不在此限；不過，本次會議由於部分條文尚未審查完竣，主席、民進黨立委周春米裁示，另訂期繼續審查。

新增條文指出，連續詢問或訊問少年時，得有和緩的休息時間，且不得於夜間行之，但若有急迫之情形、查驗其人有無錯誤，及少年、其法定代理人或現在保護少年之人請求立即詢問或訊問，則不在此限；夜間則指日出前、日沒後。

此外，會中達成共識的另包括，詢問、訊問、護送少年或使其等候時，應與一般刑事案件的嫌疑人或被告隔離。但偵查、審判中認有對質、詰問之必要者，不在此限。少年調查官應實質到庭陳述。少年、其法定代理人、現在保護少年之人或輔佐人，得隨時向少年法院聲請責付，以停止收容。

民進黨立委段宜康另提案，少年觀護所人員，應於職前及在職期間接受包括少年保護的相關專業訓練；所長、副所長、執行鑑別及教導業務的主管人員，應遴選具有少年保護之學識、經驗及熱忱者充任。經討論，此部分亦達成共識。

會中並通過段宜康所提附帶決議，請法務部於3個月內，就全國各少年觀護所所長、副所長、鑑別、教導組長及女所主任是否具備少年保護相關專業資格、未具備者之原因、如何讓少年觀護人員具備少年保護業務的相關專業，以及相關法制的修正方向，向司委會提出專案報告。

至於本次修正草案中，最關鍵的限縮虞犯事由及增列虞犯性審酌事項、是否去除少年虞犯、應否採「先行政、後司法」或採雙軌制，以及縣市政府是否設置少年輔導中心輔導少年不良行為等，在場立委與官員仍未有明確共識。

司法院秘書長呂太郎表示，本次修法源於大法官釋字664號指出，現行少事法關於虞犯事由之規定，有未盡明確或易致認定範圍過廣之虞；另，兒童權利公約施行法施行後，也將該款規定列入優先檢視的法規清單，有儘速檢討修正之必要。

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