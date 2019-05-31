少事法修正三讀 12歲以下兒童去刑罰化

2019-05-31 21:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕呼應大法官釋字第664號解釋以及兒童權利公約，立法院今三讀通過「少年事件處理法修正案」，三讀條文刪除「觸犯刑罰法律之7歲以上未滿12歲之人，由少年法院處理」的規定，公布後1年施行，民進黨立委李麗芬表示，很高興7歲以上未滿12歲之觸法兒童，回歸社福體系，不再適用少事法。

司法院於審查時表示，這次修法主要是呼應大法官釋字第664號解釋，因現行少事法關於少年有觸犯刑罰法律之虞事由的規定未盡明確，或容易導致認定範圍過廣，再加上有兒童權利公約施行法施行後等情況，因此提案修法。

三讀條文規範，少年有觸犯刑罰法律行為，由少年法院依據少事法處理；少年若「無正當理由經常攜帶危險器械、有施用毒品或迷幻物品的行為而尚未觸犯刑罰法律、有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」，而認為有保障少年健全自我成長的必要者，由少年法院處理。

少事法第18條規定，司法警察官、檢察官或法院執行勤務時，如果知悉少年有觸犯刑罰法律之行為，應移送少年法院；而無正當理由經常攜帶危險器械、施用毒品或迷幻物品未觸犯刑罰法律者、有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰者等3種情形，得通知少年住所、居所或所在地的少年輔導委員會處理；有上列這3種情形的少年，得主動請求住所、居所或所在地的少年輔導委員會協助之。

少事法18條也規定，為強化少年輔導委員的能量，應結合福利、教育、心理、戶政、警政等相關資源，對少年施以適當期間的輔導。如果輔導期間，少年輔導委員會認為由少年法院才能保障少年健全的自我成長，得敘明理由並檢具相關資料，請求少年法院處理之。

上述第18條條文，從112年7月1日施行。

民進黨立委李麗芬表示，少事法民國94年後就沒有修訂，很高興在本會期最後可以三讀通過，這次修法重點包括，7歲以上未滿12歲之觸法兒童，回歸社福體系，不再適用少事法。

民進黨立委吳玉琴指出，這次修法內容包括用輔導和支持，來支持曝險少年，讓他們不再背負少年虞犯的身分罪。讓逃學逃家的少年，不再受到人身自由限制。此外，也健全少年輔導委員會，讓過去只是任務編組、欠缺專業輔導人力的少年輔導委員會，成為一個結合福利、教育、心理、醫療等相關資源，真正能夠協助兒童及少年脫離危險獲得支持的行政組織。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法