社頭出現偷吻怪客？聞乳香嚇壞金髮正妹

2019-06-04 14:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕好變態，彰化縣社頭鄉昨日下午有3名年輕女子走在社斗路上聊天，一名騎機車阿伯突然靠近停下，然後伸頭往一名金髮女子胸部靠過去， 貌似在聞什麼，正妹被阿伯突如舉動嚇到，嚇得趕緊雙手護胸逃開，急拉友人保護，阿伯才趕緊催油門離開。警方表示，未收到民眾報案，騎士雖沒碰到對方，騷擾行為仍涉違反社違法，將循線追查。

怪阿伯「聞乳」行徑被路旁店家監視器拍下，民眾大罵男子強吻，傷害客人，氣得將影片貼在臉書「社頭人俱樂部」，引起熱議，有民眾大罵「真變態！」、「是不是喝醉酒的酒空」，也有民眾表示「敢在我面前直接賞巴掌」等語。

警方初步調查，昨（3）日下午2點8分，3名女子沿社斗路邊走邊聊天，一名騎紅色機車男子突然騎至她們面前停下，走在前頭2位女子發現對他保持距離，走在後方的金髮女子因低頭滑手機未注意，男子趁機把頭伸過去，疑似對她胸部處猛聞，金髮妹抬頭驚見怪阿伯，嚇得逃開，兩人並未有身體接觸。

社頭分駐所表示，警方目前未受理被害人報案，請被害女子到案解釋案情，男子行為雖沒接觸女子，但仍恐涉違反社維法罪嫌，警方將循線追查男子身分。

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