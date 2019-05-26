68歲噁男電影院內對16歲少女襲胸 這一摸代價可不輕

2019-05-26 21:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕國營事業單位退休68歲黃姓男子，前年6月帶妻觀賞電影「神鬼傳奇」，見一旁16歲少女可欺，涉嫌伸手撫摸少女胸部，被害人報警處理，黃男竟辯稱「找位置」，高雄地院審理不採信被告辯詞，依違反性騷擾防治法判3月徒刑，得易科罰金9萬元，全案可上訴。

判決書指出，黃男於2017年6月間和妻子前往新崛江商圈「奧斯卡電影院」看電影，入場時電影已經開始，黃男走到19排座位時，座位旁是一對16歲少男女，少女指控黃男突然用左手碰觸她的右胸，得逞後若無其事坐下，她怒喊「你摸我胸部」，少年也喝斥「你有病是不是」？

黃男卻故作鎮定繼續看電影，被害人跑出廳外向工作人員求助，警方隨即到場了解，此時，黃男往下走繞過中央座位，找到妻子位置旁邊坐下，警方約10分鐘趕到現場，男否認襲胸，辯稱只是「找位置」，因廳內漆黑一路摸索，看不到前方，才用手試探有沒有人，並不知道碰到對方身體哪個部位。

被告委任律師也解釋，自室外有陽光處走進暗黑廳內，看不見是正常的，加上他左耳失聰、動作片聲音大，旁人喊聲會聽不見，並自稱沒有立即逃跑，顯示毫無性騷意圖，單純誤會一場。

法官認為，被告走入影廳後一階一階走到19排，足以使眼睛適應昏暗，因無其他可佐證他眼睛不佳，加上當天黃男自行開車前往影城，法官還發現播放電影是動作片，有不少爆炸場景，螢幕的亮光應不會太微弱，故認定影廳內的環境，不全然是漆黑不見五指。

承審法官認為被告犯後未逃，不無可能心知當場遭拆穿，若因畏罪逃離現場反會引人注目，才故做鎮定，對於黃男不認罪，沒有悔意，也未賠償少女達成和解，法官痛批被告已68歲，還做出影響少女身心的事，依性騷擾判刑3月徒刑，可易科罰金9萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法