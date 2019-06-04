超級戰警！彰警「安暑專案」3天逮84名毒犯

2019-06-04 13:04

〔記者湯世名／彰化報導〕超級戰警！為防制青少年於暑假期間遭受毒品危害，彰化縣警局從5月31日至6月2日執行「安暑專案行動」，短短3天即查獲毒品案80件84人，其中販賣及轉讓毒品22人、毒蟲62人，期間更因此偵破非法槍砲案6件6人，起出霰彈槍1支、制式手槍1支、改造手槍6支、子彈251顆及毒品咖啡包174包等各類毒品，成果豐碩。

毒品是犯罪根源，因此而衍生各類犯罪危害社會治安甚鉅，而非法槍彈會加重暴力的嚴重性，更是幫派吸引青少年加入不法組織的利器；為防止青少年遭受毒害及加入幫派，彰化縣警局長方仰寧指示刑警大隊協同少年隊及各分局辦理「安暑專案行動」，除重點打擊供毒藥頭及非法槍械源頭，並針對學生及青少年出入易涉及毒品、槍械的場所，列為重點臨檢查察目標，以主動綿密攻勢勤務，積極打擊毒品及槍械犯罪，近期偵破的案件更查扣霰彈槍1支、制式手槍1支、改造手槍6支、子彈251顆及毒品咖啡包174包等各類毒品，務求在暑假前全力掃除轄內毒品及非法槍彈源頭。

方仰寧強調，警方打擊毒品、槍械犯罪及保護青少年絕對不留餘力，並會積極執行「安暑專案」及「青春專案」，特別針對可能誘使青少年涉入的犯罪場所強力掃蕩，提供青少年優質的暑期治安環境，讓家長安心。另為持續展現警方強勢作為及查緝決心，警方除了積極宣導，並針對查獲的毒品及槍械案件持續溯源追查上游，以保障人民生命財產安全，共同為建設美好彰化、希望城市目標邁進。

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