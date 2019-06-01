6/1 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落左營

2019-06-01 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月1日）開獎的第108000131期今彩539，頭獎開出1注，由高雄市左營區明華一路159號1樓的「中億王彩券行」開出；第108000131期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000131期雙贏彩中獎號碼為「03、05、06、07、09、11、13、14、15、16、17、18」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共291注中獎，每注可得500元；肆獎共3479注中獎，每注可得100元。

第108000131期今彩539中獎號碼為「14、17、18、19、28」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共5076注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7912注中獎，每注可得50元。

第108000131期39樂合彩中獎號碼為「14、17、18、19、28」，四合1注中獎，可獨得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6274注中獎，每注可得1125元。

第108000131期3星彩中獎號碼為「620」，正彩共55注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000131期4星彩中獎號碼為「3111」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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