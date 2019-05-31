纏訟13年！分時度假吸金1.3億 英籍主謀更審判刑6年

2019-05-31 17:49

〔記者張文川／台北報導〕刑事警察局2006年破獲以「分時度假」為幌子的吸金詐騙集團，吸金6年共詐得1億2942萬元，經過纏訟13年，高等法院更一審今依違反銀行法「非法經營銀行業務」罪，加重改判英國籍主謀倪菲爾6年有期徒刑，凌鳳琴等4名經理各判刑3年8月至4年半，全案仍可上訴。

由於案件已審理逾8年，適用速審法減刑規定，因此倪菲爾等5人皆獲減刑，但刑度仍比一審重，台灣共犯劉穎谷、陳志明各判刑4年6月，凌鳳琴、李泗源各判3年8月；另一經理曾杭皆，依常業詐欺罪判刑10月，適用96年減刑條例，減為5月。6人犯罪不法所得一併宣告沒收。

判決指出，倪菲爾等人於2001年2月起，以「樂吉美」台灣分公司名義，對外吸收CVC（國際旅遊交換服務）會員，誘騙會員繳交2萬至70萬元會費，宣稱會員可透過交換服務，使用全球超過5500家渡假村，並享受低廉的旅遊服務，實則只是幌子；集團還推出「5年現金回饋計畫」，向會員宣稱5年後可以拿回本金或更高的金額，實際上卻無法使會員領回會費，使會員陷入錯誤而簽約付費。

集團2006年4月又推出新點子，想再剝會員一層皮，向會員推銷「VIP ASIA會員卡」，佯稱只須再繳交差額，就可將先前繳納的CVC會費或其他公司的會籍款項，連同這次的會費，合併計算總金額後，分割成每張價值4萬元的「VIP ASIA會員卡」數張，可對外轉售會員卡套利，騙會員再次掏錢簽約。

高院認定樂吉美公司共吸金1億2942萬餘元，被害人多達439多人，卻未收購其他公司的分時度假權益，CVC會員無法取得全球5500家渡假村的使用權，也沒有所謂的優惠旅遊，且樂吉美收取的會費價格紊亂，毫無標準，也無法解釋為何客戶先前付給其他公司的會費可以扣抵CVC會費，且樂吉美的員工薪資、人事費用龐大，難以追查資金流向，也沒有保證會員可5年取回費用的資金來源，因此認定吉美樂違反銀行法，詐騙吸金。

更一審認定倪菲爾等人同時觸犯銀行法，與刑法常業詐欺罪，從重依銀行法「非法經營銀行業務罪論處判刑，一審僅依常業詐欺罪輕判4年多，未依銀行法論罪，因此撤銷改判，但因適用速審法，給予減刑。

高院指出，此案被害人多達439人，不法吸金與詐騙逾億元，對社會經濟秩序造成所重大危害，公司負責人倪菲爾位居領導、決策地位，參與程度最深，劉穎谷、陳志明年薪1115萬，陳志明年領逾400萬元，2人涉入程度僅次於倪菲爾，曾杭皆任期短暫，參與程度最低；6人審理時都虛詞掩飾犯行，至今未賠償被害人，犯後態度不佳，因此除了曾男，其餘5人皆改為重判，但經減刑後，各判3年8月至6年。

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