大愛電視劇本尊被控賣海砂屋 判還137萬

2019-05-31 14:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕為擁有自己的廠房，林姓女子花3800萬，向慈濟大愛劇場電視劇「我的尪我的某」的本尊、也是慈濟志工的潘東明、李花盆夫婦買下3樓透天厝，整修時發現竟是海砂屋，認為潘姓夫婦隱瞞海砂屋訊息，新北地院調查認為，無證據證明2人知道該屋是海砂屋而刻意隱瞞，上月判處無罪，但民事部分，認為夫婦應負瑕疵擔保責任，判返還137萬6600元價金，可上訴。

潘東明、李花盆夫婦是慈濟志工，慈濟大愛劇場「我的尪我的某」是描述2人胼手胝足共度人生難關的真實人生電視劇，2010年1月至2010年3月播映後，他們還到各地巡迴演講。

林女指控，與夫共同經營沖床工廠，前年1月，透過仲介花了3800萬購入潘姓夫婦位於新北市樹林區的透天厝，雖不便宜，但認為夫婦是慈濟志工，應值得信賴不會騙人，未料同年5月交屋進行裝修時，裝潢師傅卻發現，房屋牆壁、柱子混凝土剝落、鋼筋外露，林女獲知後委託鑑定，發現氯離子含量超過法定標準，又從鄰居處聽聞，附近都是海砂屋，潘姓夫妻曾與鄰居一同維修房屋，想起他們原本開價4200萬元，卻主動降價3800萬元，懷疑夫妻早知道賣的是海砂屋，氣憤提告。

林女認為，當地房價根本不值3800萬元，潘姓夫妻明知售出的是海砂屋，有鋼筋生鏽、漏水之重大瑕疵，卻故意隱瞞，害她付了3800萬元到現在仍無法裝修、遷入使用，得繼續承租舊廠房以維生，還需支付高額房貸，蠟燭兩頭燒，心裡萬分痛苦，請求返還1402萬餘元價金及200萬元精神慰撫金。

李女表示，該屋是她跟老公1986年間買的預售屋，登記在她名下，夫妻是第一手的屋主，1989年初搬入，一直住到前年1月房屋簽約買賣時，期間有整修過，但沒人提過房屋有什麼異常，也未聽街坊鄰居講過。

潘男也說，夫妻在該屋住了31年，沒聽過住的房子是海砂屋，賣房子的時候，仲介問他如果買家要驗海砂屋可不可以，他也同意，簽約時，代書有問林女要不要做氯離子檢測，林女說不用，2人均否認知情，法院也判他們無罪。

潘姓夫妻表示，對於請求減少價金，夫妻願返還408萬餘元，但前年6月雙方有簽立和解書：「雙方經協調後，乙方願支付甲方修復之費用，金額整數為70萬元整，此事從今而後，雙方不得有任何異議，就此和解」，認為林女已同意和解，前後既屬同一瑕疵，自應從中扣除70萬元，請求精神慰撫金部分則認為林女舉證不足。

法官依新北市土木技師公會鑑定報告指出，該屋氯離子含量過高，無法讓人安心居住，認定得減少價金，但雙方買賣契約未分別約定土地、房屋價格，經台北市不動產估價師公會鑑定，該土地價格為3662萬3400元，扣除買屋價金3800萬，餘額137萬6600元即為房屋價格，因此林女得請求被告減少價金137萬6600元，而潘姓夫婦要求減少價金得扣除70萬元和解金並不合理，精神慰撫金部分則予以駁回。

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