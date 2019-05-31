石油大亨向台婦借24萬？ 她陷詐騙被勸退又來匯款

2019-05-31 14:20

［記者楊政郡／台中報導］在義大利從事探勘石油工作的華裔男子WILSON，竟需要向未曾謀面的台灣婦人借6800歐元（折新台幣約24萬），籌款買機器！標準的詐騙情節，還是有台灣婦人差點上當。

市警局三分局立德派出所本月21日接獲銀行來電，請求協助關懷疑似詐欺案的大筆匯款，警方到場了解盧女（54歲），供稱2個多月前在LINE認識華裔男子「威爾森」，他自稱在義大利從事探勘石油工作，但工程進行到末端，機器卻壞掉，需籌措資金購買機器，要向盧女借6800歐元，稱下個月就可開始獲利，他不但可還錢，結束工作後會搬來台灣與盧女共度餘生。

盧女說，她也半信半疑，網路上沒聽過石油大亨詐騙手法，「威爾森」還傳了生活照、工作照、護照等圖片，以為真有此人此事，她才同意到銀行要匯款給對方，她在5月15日已到銀行匯款一次，被行員勸退，事隔一週，盧女又禁不起「威爾森」的遊說，再度到銀行匯款，行員見盧女十分堅持，但明顯是詐欺，勸不動只好請警方到場勸說。

員警追問盧女，發現對方素未謀面，直覺「這是詐騙！」盧女沉浸在「威爾森」所營造的故事，探勘石油工作一本萬利，日後還有分紅等等，員警一再分析將盧女拉回現實，員警質疑為何從未與網友視訊或是通話？

盧女振振有詞回說，「威爾森」說海底探勘石油十分危險，手機通話發出的電磁波足以讓石油爆炸，所以平常只能透過文字訊息聊天，盧女毫無起疑，警方為了讓盧女死心，要求其當場打網路免費通話給「威爾森」，原本一直在線上等盧女完成匯錢的「威爾森」，卻不敢接聽電話，盧女才警覺這是詐騙，當場將「威爾森」的LINE封鎖。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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