健保卡超用？ 老農遭詐100萬元積蓄飛了

2019-05-30 17:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉一名71歲老農在家中接獲詐騙集團電話通知健保卡超用，帳戶將遭凍結，老農不疑有他，提領100萬元畢生積蓄，在住家交給21歲葉姓車手，沒想到葉嫌食髓知味，要老農再領50萬元，所幸這次郵局察覺有異報警，警方當場逮捕2名車手，並溯源查獲車手頭1名。

縣警局竹東分局調查，本月28日老農在家中接獲詐騙集團電話通知健保卡超用，需提領現金100萬元交付，否則帳戶將遭凍結，老農依指示到郵局領錢後，就在住家等車手葉姓嫌犯上門後，交付100萬元給他；沒想到，葉嫌食髓知味，29日以相同詐騙手法再度要求老農提領50萬元，所幸郵局行員察覺有異立即通報警方。

經警方詢問得知是詐騙手法，於是將計就計，請老農協助與詐騙集團約定面交現金的時間、地點，警方現場埋伏，葉嫌夥同26歲楊姓男子現身欲取款時，被員警一擁而上壓制逮捕。後續再溯源查獲車手頭陳姓嫌犯（35歲）。

警方表示，葉男等3嫌目前無業卻加入詐騙集團犯罪，訊後將全案依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，多數民眾因不熟悉政府機關的行政程序，一時慌張深怕觸法，而被詐騙集團的話術牽著走，政府機關不會派員前來要求民眾交付提款卡等金融帳戶資料，若接獲可疑來電，應先保持冷靜，遵守「一聽二掛三查證」之原則，並撥打165反詐騙專線。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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