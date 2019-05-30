付8萬多可領近百萬獎金？男子差點撩下去

2019-05-30 08:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子落入詐騙集團網購陷阱，對方聲稱幫他賣出高價物品，讓他抽成可賺近百萬元，然而須繳交8萬多元才能領到，保七總隊在台銀櫃臺前及時阻止，差點讓借錢落入中獎夢的李男血本無歸。

新竹67歲李姓男子掉進詐騙集團網路購物陷阱，詐騙集團在LINE中偽裝網購平台「客服人員」，騙稱可以在網路上幫忙「代購」並幫忙「代售」，幫忙客戶賺取其中高額差價利潤。

在假客服人員不斷洗腦下，李男深信可以賺大錢。假客服在LINE中介紹高價名錶、服飾、手機等等共計新台幣98萬1500元的物品給他，並騙稱已經幫忙賣出，賺到93萬6840元的利潤。但必須繳交「4%所得稅」、「3.5%服務費」及「1.35%的匯費」等等共計8萬2843元的費用給公司，才能領到這筆93萬。

李先生不疑有他，向家人借了錢，27日下午2點到台銀新竹分行準備匯款繳交所規定的費用。因在櫃檯前不斷滑手機平板，引起行員彭小姐的注意，並通報派駐的保七員警曾仁國、張世欣、張藝騰上前關心瞭解。

李男再三表示這個是網購是真的，只要把相關的費用匯過去，這93萬的利潤馬上就會匯過來給他。保七員警與台銀行員不斷勸說，天下沒有這麼好康的事情！哪有在網路上購物買空賣空，就可以賺錢的道理？如果這麼好賺，他們自己去賺就好了，怎麼會輪到我們？堅持不讓李男辦理匯款。而且李男這筆還是借來的，萬一被騙了還得還債。

在保七員警與台銀行員近一個小時不斷拿出案例勸說下，李男才放棄匯款，醒悟明白這是一場網購詐騙。保七總隊呼籲民眾，網路購物詐騙陷阱叢生，請大家一定要特別注意。

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