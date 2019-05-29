誆助選以芭樂票大訂貨 主嫌躲8月南投落網

2019-05-29 13:45

〔記者王宣晴／新北報導〕51歲陳姓男子在去年九合一大選前，涉嫌打著替民進黨候選人設立競選總部名號，透過開芭樂票方式，詐騙10多間商家，得手近2千萬元，警方獲報後接連逮捕陳男同夥，發現陳男犯案後躲在中部地區的老家，昨日在南投租屋處將他逮捕到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，去年8月中，遭3件詐欺案通緝的陳男見九合一大選將至，竟鎖定新北市三重光復路一間信用無虞，但因虧損準備歇業的五金百貨公司，以30萬的價錢將其頂下成為公司負責人，並招募38歲廖男、60歲曾男擔任業務、2名女子擔任會計、總機員工。

陳男印製假名片，要求業務人員前往廠商洽談，以要成立競選總部、擔任候選人樁腳為由，利用空頭支票購買冷風機、不鏽鋼刀、機油、銅管、月餅禮盒等各種物資，再轉賣獲利，廠商察覺有異時，陳男早已解散公司，人去樓空。

警方獲報後逐一清查，發現陳男短短一個月就得手近2千萬，還購買一輛賓士車，全台共有近20間廠商遭騙，連百年店舖「雪花齋」、藝人ELLA前男友趙士懿創辦的「用心快樂社會企業」都遭騙，店家也組成自救會投訴媒體。

警方調查，去年11月在板橋地區將廖男逮捕，隨後又在彰化地區逮到曾男，兩人供稱不知道加入詐騙集團，並稱公司內部不准員工互相交談，不清楚其他同事身份，且只擔任業務45天就被辭退，領得4萬多元薪資，但都指認聽從陳男的指示與廠商洽談。

警方持續調查，發現陳男因病行動不便，拄拐杖四處躲藏，犯案後藏身在彰化、南投地區，不斷更換手機，留下的地址、資料全是造假，相當狡猾，昨日在南投的租屋處將他逮捕到案，陳男矢口否認犯行，並稱背後有另名股東指使，贓款、賓士車都被取走，警方訊後依詐欺罪嫌將他送辦，並持續緝捕上游。

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