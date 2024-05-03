彰化埤頭鄉長杜懿彩遭控收百萬喬人事 查無違法彰檢簽結

埤頭鄉長杜懿彩（右）遭控喬人事案，檢方查無違法事證，近日予以簽結，杜懿彩高舉簽結書證明清白。（記者陳冠備攝）

2024/05/03 21:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉長杜懿彩，去年遭控「收百萬喬清潔隊人事」案，二度遭檢調搜索並帶回約談，不過均以罪證不足，無保請回，經檢方8個月偵辦，查無違法事證日前予以簽結。杜懿彩今（3日）表示，「人在做天在看」，感謝司法還她清白。

去2023年7月埤頭鄉舉行「步巡遊庄」活動，原本邀請鄉長杜懿彩主持儀式，但鄉長卻遲遲未出現，引起爭議，當時傳言，杜懿彩涉嫌向爭取進入清潔隊工作的鄉民收受100萬元等指控，對此彰化地檢署曾於2022年3月，前往鄉公所搜索，查無實證，但檢舉人再提出檢舉，改由廉政署等單位介入，將鄉長等十多人帶回偵訊，同樣查無實證，2度無保請回。

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該案再經8個多月調查，彰化地檢署仍查無違法事證，依照刑法154條第二項認定，犯罪事實應依證據認定，無證據不得認定犯罪事實，於4月9日全案予以簽結，杜懿彩收到函文不再隱忍委屈，今（3日）在鄉公所舉行澄清說明會，高舉簽結書證明清白。

「人在做天在看」杜懿彩說，她擔任鄉民代表、鄉長等公職長達20多年，從未做過不法的事，況且她的3名孩子都是公務員，身為母親不會做出傷害自己孩子的事，感謝這8個月期間，檢調單位不辭辛苦、明察秋毫還她清白。

杜懿彩說，她並未與人結怨，不過推動鄉政不免跟他人有對立，或是得罪相關利益人士，以致引來誣陷，對此她絕對問心無愧！未來2年8個月，她會繼續努力完成鄉內各項重大建設，會更認真做好為鄉為民的各項應盡職責。

埤頭鄉長杜懿彩遭控喬人事案，彰檢查無違法事證，全案予以簽結。（記者陳冠備攝）

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