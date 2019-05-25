幫直播主女兒網購戰服 婦人被「一頁式廣告」騙6次

2019-05-25 13:24

〔記者邱俊福／台北報導〕台南市一名60歲田姓婦人想為在北部擔任網路直播主的女兒購新衣以工作使用，卻被臉書「一頁式詐騙廣告」吸引，自去年10月起先後在6個不同的一頁式詐騙廣告下訂西裝外套、優雅長裙、改良式旗袍、蕾絲小外套、塑身衣等，結果都收到劣質品，哭訴無門，直至女兒獲知後，才阻止報警。

刑事局表示，田婦因平時有使用臉書社群軟體，見網路直播主女兒需時常添購工作使用的新衣，擔心總在百貨公司購買，生活開銷難以支應，又看到臉書一頁式詐騙廣告，價格低廉，且都標榜「可貨到付款」、「7天鑑賞期不滿意包退」，且價格遠低於市價，購買2件以上優惠更多等，隨即被吸引下單。

田婦在網頁下訂，商品貨到付款後，拿回家拆開才發現，確實有收到「1件衣服」，但卻是劣質商品，或是實物對比廣告圖文差異極大，想要退貨時才發現一頁式購物網頁上沒有客服電話、公司地址，只有「已讀不回」的LINE客服。

田婦首次上當後，因商品價值1290元，不算太貴故自認倒楣，只認定不再去該網站購物，卻沒有記取詐騙網頁的特徵與教訓，又陸續在不同的一頁式詐騙網頁購物。直到女兒回鄉，發現媽媽為她的主播裝扮，花冤枉錢收到各式各樣的劣質商品，財損超過萬元，且每每自認倒楣，沒有報案，便試著撥打物流業者電話要求退貨，又因時日已久無法退貨，只好向165反詐騙諮詢專線檢舉這些臉書一頁購物詐騙廣告。

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