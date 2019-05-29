連這也能騙！製造假車禍詐360萬保險金 2嫌收押

2019-05-29 23:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署查獲男子阿瑋、黃姓、吳姓男子等人合組詐領汽車保險金集團，發現此集團以中古進口車投保意外險，再製造假車禍致汽車毀損，向產險公司詐領保險金，集團至少製造4件假車禍、迄今年4月底共詐得360餘萬元。檢警近日搜查後，以主嫌阿瑋有反覆犯罪及被告林女都有串證之虞，向法院聲押禁見獲准。

台南地檢署檢察官蔡明達偵辦男子阿瑋等集團詐領汽車保險金案，指揮台南市警局刑警大隊調閱相關資料，經清查勾稽比對後，於5月28日搜索4處、傳喚被告、證人、關係人等14人進行訊問。

檢察官訊問後認為集團主嫌阿瑋（39歲）與共犯黃姓（31歲）、吳姓（41歲）等男子於2018年6、7月間合組汽車保險金詐騙集團，他們以中古進口車投保產險意外險，涉開車假裝失控撞上他人車子、製造假車禍，使得汽車毀損，再向產險公司詐領汽車保險金。

檢警專案小組查出，這個詐騙集團一直到今年4月底至少犯下4件製造假車禍案，共詐得360餘萬元保險金，涉犯加重詐欺取財罪嫌重大，主嫌阿瑋有反覆實施同一犯罪之虞，且他與林姓女被告（23歲）都有串證之虞，經向法院聲請對這2人羈押禁見，已獲法官裁准收押。另共犯黃男、吳男各交保5萬元。南檢強調，檢察官會深入追查、釐清全部犯罪事實。

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