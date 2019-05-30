要救美國上校！50歲單身婦談網戀昏頭 百萬積蓄差點飛了

2019-05-30 16:55

［記者楊政郡／台中報導］50歲單身張女網路上認識，自稱美國駐敘利亞上校「威爾森」，3個多月來透過網路通訊軟體「談情說愛」，張女感受到前所未有的溫馨，陷入了愛情漩渦，「威爾森」說他厭倦軍旅生活，一心想來台與張女共築情緣，就卡在駐軍指揮官未點頭，如能給指揮官一筆錢就能讓他簽署「退伍令」，張女27日到銀行準備匯款，所幸被行員及一分局民權所員警勸下阻詐成功。

據警方調查，張女是4個月前在網路臉書，認識自稱「威爾森」美軍駐敘利亞上校的男子，自從加入「威爾森」好友，每日對張女噓寒問暖，甜言蜜語、萌生愛意，譜出一段跨國網戀。

「威爾森」發現張女與他積極互動，每天很渴望與他交談，可見已經陷入他所營造的戀愛情境中，時機已成熟，誆稱已厭倦軍旅生活，一心想來台與張女一起生活，只是他的「退伍令」，還卡在駐軍指揮官不簽署，他需要一筆錢「收買」指揮官，希望張女幫他，讓他早日脫離苦海，且交待張女匯款時不要讓別人知道。

被甜言蜜語沖昏頭的張女，聽對方指示準備分筆將115萬匯到指定帳戶，張女本月27日到銀行大廳，來回踱步像思考事情，又執意將錢匯出，也不明說用途，行員請求警方協助，警方到場，張女還堅持不是詐騙，是一般投資，員警慢慢切入話題，並提供各種詐騙模式向張女說明，張女才覺悟，差點掉入愛情陷阱，保住她的積蓄。

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