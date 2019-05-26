叔姪檔涉虐狗、賣狗供宰殺 苗檢起訴3人

2019-05-26 17:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮一對邱姓叔姪去年3月間被愛狗人士發現以山豬吊鋼索殘忍設陷阱捕狗，流浪狗被套頭、套腳，警方還查出，邱姓叔姪涉嫌每隻2、300元賣給莊姓老翁，再由越南移工宰殺食用，手段相當殘忍，苗栗檢方依違反動物保護法將邱姓叔叔、莊翁及越南籍移工3人提起公訴，邱的姪子則獲不起訴。

通霄警方去年3月根據志工提供的照片，詳細拍下邱姓叔姪檔以山豬吊殘忍捕狗，違反動保法事證確鑿，苗栗縣動物保護防疫所隨即依違反動保法祭出3萬元罰單，通霄警方並將全案函送苗栗檢方偵辦。

通霄警方追蹤後發現，邱姓叔姪因頻繁在苗栗縣動物保護防疫所共認養8隻收容犬後被列入黑名單，之後竟然還可以在新竹縣市共認養10隻狗，引發愛狗人士批評。

案經苗栗檢方調查邱姓叔姪虐狗事證明確，警方搜索也發現鍋、碗、浪浪屍體、項圈等證物，且經DNA比對證實為領養之浪浪。

殘忍殺狗部分，邱姓叔叔坦承將領養來的浪浪，以每隻2、300元的代價販售給莊男，但辯稱，不知71歲的莊翁與越藉移工殺狗，苗栗地檢依違反動保法，對邱姓叔叔、莊翁、越籍移工3人提起公訴。

檢方說，邱男的姪兒，均是叔叔要求他去領養流浪狗回來，但並不知叔叔要抓來宰殺，查無證據叔姪間有連絡犯意，姪子因而未被起訴。

依《動物保護法》條文規定宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下的罰金。

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