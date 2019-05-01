民眾獵捕山羌開膛剖腹 基隆動保所開罰6萬元

2019-05-01 16:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市動物保護防疫所今天查獲有民眾獵捕、宰殺一般野生動物山羌食用，依違反野生動物保育法處6萬元罰鍰，動保所長陳瑞濱說，山羌今年已從保育類野生動物除名，降為一般野生動物，但仍受野生動物保育法規範，不得任意獵捕或宰殺。

動保所今天下午1時許接獲民眾通報，指有人疑似在暖暖東勢街26巷東興廟旁宰殺貓隻，動保員到場發現徐姓及吳姓男子正利用廟旁水槽，以刀具分切小山羌，頭部及四肢已被割下，場面相當血腥。

陳瑞濱指出，經查小山羌還未滿6個月大，體重6公斤，徐男供稱是在新北市雙溪農地架設網具抓到的，於是帶到基隆想說與朋友一同享用，由於當場人贓俱獲，依違反野生動物保育法開罰6萬元。

陳瑞濱說，山羌今年已從保育類野生動物除名，降為一般野生動物，但仍受野生動物保育法一般類野生動物規範，民眾如發現山羌仍應採不騷擾、不接觸、不捕抓的原則，如發現違規捕獵宰殺野生動物行為，可立即撥打基隆市動物保護專線02-24280677或1999市民熱線檢舉，全民一起監督，共同維護動物福利。

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