為遺產拿刀砍哥哥 轉頭看到老父靈堂急停手

2019-03-21 18:23

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子於去年11月，因父親遺產分配，與哥哥起爭執，一時失控，在父親靈堂前，持水果刀砍殺，轉過頭見到父親靈堂，十分後悔，趕緊放下血刀、報案自首；案發後，劉男哥哥選擇原諒，甚至幫弟弟請律師辯護，新北地院審理後依殺人未遂判劉男2年徒刑，緩刑5年。

據了解，去年11月24日中午，劉男哥哥在父親過世後，考量貸款壓力等問題，與家人討論出售父親所住、位於新北市中和區的房產，但劉男與妻女也住在這，若要出售勢必得搬離，加上劉男經濟有困難，雙方因而起爭執。

據悉，劉男當日曾下跪請求，但未獲共識，隨即揚言：「我今天很不高興」，在父親靈堂前，失控持刀朝哥哥頭、臉、頸、胸及背部、左大腿攻擊，致哥哥血流如注，他才回過神來，加上看到老父靈堂，覺得自己「太魯莽、做錯了」趕緊報案。

不過，劉男哥哥受傷嚴重、大量出血，一度發出病危通知，經手術才撿回一命，案發後，他選擇原諒，幫弟弟請律師辯護，並向法官表達：「弟弟言行舉止有改變，心態非常平靜，遇事會詢問我的意見，為了弟弟家庭圓滿，願意原諒，希望法院給予自新及緩刑機會」。

合議庭調查，劉男持利刃朝人體重要部位揮砍，下手極重，有殺人不確定故意，審酌他見到父親靈堂後即時停止攻擊，並報警自首、尋求救助，可減刑，且他當庭向哥哥行禮道歉，深表悔悟，兄嫂均表示原諒，因此給予緩刑、付保護管束，並禁止對哥哥有家暴行為，另須接受8場法治教育。

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