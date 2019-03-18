造船大亨後代爆爭產 年逾七旬子女對簿公堂

2019-03-18 22:06

〔記者李立法／屏東報導〕南部昔日知名周姓造船大亨身後留下大筆遺產給7名子女，在早期根深蒂固的「查埔得田園，查某得嫁妝」觀念下，周翁將公司資產分配給3個兒子，4名女兒中僅1人分到80多萬元現金，事隔近15年後，隨著百歲老母親過世，年逾7旬的子女們因遺產分配問題鬧上法院。

周翁2002年去世，享壽88歲，妻子當時高齡85歲，因夫妻年事已高，陸續將資產數千萬元的造船廠事業交給3個兒子，營運至今，公司身價已今非昔比，周妻活到100歲才過世，創業老夫妻離世後，家族成員間的關係也開始產生變化，其中1名女兒首先「發難」，因不滿遺產分配告上法院。

3名挨告的兄長強調，雙親在世時，陸續將部份房產分配給4個姐妹，母親尚在世時可資釐清相關案情，妹妹卻選在母親過世且遺產分割10餘年後才提起訴訟，有所不當。

提告的女兒主張，父親過世前，曾交代要將一筆400多萬元的現金分給女兒們，結果只有1人拿到其中的80多萬元，顯然遺產的分配有問題。

屏東地院法官為此詢問周翁4名女兒，其中1人承認多年前從3名兄長那拿到80多萬元現金，其他3名女兒則沒有分到這筆錢，法官進一步調查該筆資金流向，認定是屬於可分配的遺產項目，提告的女兒有權分得。

一審判決結果，被解讀成豪門家族爭產的開端，恐引發連鎖效應，據了解，挨告的周氏兄長，不服一審判決，決定提起上訴。

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