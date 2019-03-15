超過560億房地產未繼承 北市地政局：大家快來辦！

2019-03-15 18:21

〔記者楊心慧／台北報導〕還沒辦不動產繼承登記的民眾趕快辦！台北市地政局統計，截至今年3月13日止，北市因未辦繼承登記被列冊管理的土地、建物，照2019公告土地現值計算，竟高達561億餘元。台北市地政局呼籲，民眾應儘速辦理繼承登記，以維護自身權益。

台北市地政局統計，截至今年3月13日止，北市因未辦繼承登記被列冊管理的土地高達16548筆、面積逾269公頃，建物為1986棟，依2019公告土地現值計算高達561億餘元。

台北市地政局表示，依土地法規定，不動產所有權人死亡後，繼承人應於6個月內申辦繼承登記，超過一年繼承人未辦理，地政機關將在每年4月1日起公告3個月，逾期未申請即予列冊管理15年；列冊管理期間屆滿仍未申請繼承登記，將移請財政部國有財產署公開標售，標售所得價款暫存於保管專戶，若逾10年無繼承人申領該價款，就要歸屬國庫。

地政局進一步指出，若經標售5次仍未標出者，就會登記為國有，繼承人僅能向國有財產署依第5次標售底價，按其法定應繼分分算發給價金，對繼承人的權益影響很大。

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