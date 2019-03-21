伸港鄉公所涉工程弊案 聲押鄉長裁定交保

2019-03-21 05:52

〔中央社〕彰化縣伸港鄉公所傳工程弊案，彰化地檢署19日搜索後，認為伸港鄉長曾煥彰、伸港鄉民代表會主席林其瑞、廠商等人涉貪污，向法院聲押，法院今天凌晨裁定曾煥彰、林其瑞交保。

彰化地方檢察署獲報，伸港鄉公所經辦公用工程疑有收取回扣情形，指派檢察官蔡勝浩指揮法務部廉政署偵辦，19日見時機成熟，由主任檢察官葉建成率隊兵分多路搜索涉嫌人住所及辦公室共22處，並帶回伸港鄉長曾煥彰、伸港鄉民代表會主席林其瑞等人訊問。

彰化地檢署調查發現，伸港鄉公所主辦的納骨塔櫃興建工程及設計規劃等標案，廠商為使工程能順利得標及完成驗收，便向公所人員行賄新台幣數十萬元到數百萬元不等金額。

檢方比對說詞，認為曾煥彰、林其瑞、涉嫌行賄的王姓與邱姓廠商涉違反貪污治罪條例等罪嫌，且有勾串證人之虞，20日上午向法院聲請羈押，法院20日深夜先裁定王姓與邱姓廠商收押，接著近今天凌晨0時裁定曾煥彰以新台幣120萬元交保並限制住居、林其瑞80萬元交保並限制住居。

兩人獲法院裁定交保後，林其瑞家屬今天凌晨即帶現金完成交保手續後離開法院，曾煥彰則是截至今天凌晨5時仍未完成交保手續，但家屬有向法院表明會去辦理交保。法官表示，若保不出去就會收押。（編輯：林治平）

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