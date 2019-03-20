涉組織性買票 嘉南農田水利會主任被訴

2019-03-20 13:13

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署於去年基層公職人員選舉時，查獲嘉南農田水利會嘉義區管理處李姓主任、呂姓管理股技工涉嫌為東、西區各一位議員候選人買票，李男供稱，因與兩位候選人有交情，為求兩人當選，自掏腰包將賄款6萬餘元交由呂女等人代為買票，檢方今天依違反選罷法起訴李男、呂女、水利會員工及員工家人等11人，認為李男掩護幕後提供資金者，犯後態度不佳，請求法院從重量刑。

檢方指出，李男（54歲）、呂女（41歲）僅因私人交情，濫用機關資源，更利用長官部屬關係，對該會員工施壓，要求抄寫名冊、交付賄款等賄選犯行，嚴重斲傷機關形象，此為系統性賄選，嚴重敗壞選風。

起訴書說，李男因這位西區某議員候選人的丈夫長期擔任嘉南農田水利會會務委員及顧問，兩人因而熟識；呂女的丈夫曾擔任過這位西區某議員候選人丈夫的司機，呂女亦因他的引介得以進入水利會工作，因而對他感念在心。

檢方調查，李男、呂女為使這兩位議員候選人當選，去年8、9月間，李男趁蘇姓男子等8位員工到水利會嘉義處洽公時，以每票1千元代價要求他們提供自己及同戶或親友具投票權人名冊，後來李男將賄款裝在牛皮紙信封交由呂女讓員工在嘉義處領取。

其中，一名陳姓員工的父母親協助抄寫具投票權人的親屬名冊，後來把名冊交由兒子工作站站長連同其他公文併送嘉義處，由李男、呂女取得。陳姓員工日後經李女通知到嘉義處領取李男交付的賄款。

李男另於去年8月間，利用員工聚餐場合向范姓男子提出代為蒐集有投票權人名冊買票，范應允後拿到1萬5千元賄款，范再連同自己補貼3千元，共將1萬8千元賄款發給選民。檢方指出，案發後，部分被告坦承收受賄款，並繳回賄款。

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