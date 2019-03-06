幫對手買票「結果自己當選」！ 埔鹽鄉代會主席被起訴

2019-03-06 19:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕我得不到，你也得不到！彰化縣埔鹽鄉代表會主席之爭劇情大逆轉！現任主席陳武騰涉嫌向鄉民代表賄選，日前已遭收押，檢方偵查再發現，另一代表黃振榮原本與陳武騰協商，由他當主席、陳武騰當副主席，並由黃振榮出120萬元，向陳武騰能掌握5位席次的代表賄選，未料陳武騰陣苛倒戈，改與另一派系結盟，最後推選他出來角逐主席，順利當選，黃振榮心有不甘檢舉，結果買票證據也被搜出。檢方偵結，將陳武騰、黃振榮依違反選罷法提起公訴，統統當不了主席。

彰化地檢署今年1月接獲情資，陳武騰涉嫌買票選代表會主席，檢警帶回甫就任主席的陳武騰與8名涉案人士到案說明，陳武騰不斷否認，檢方訊後聲請羈押禁見獲准至今。

起訴書指出，黃振榮、陳武騰當選第21屆埔鹽鄉代表，兩人都有意角逐主席，埔鹽鄉代表會具投票權的有11人，只要6票就能當選，黃振榮可掌握2票，陳武騰可掌握5票，兩人於去年11月底至12月初在陳武騰住處商討誰來當主席，後來協議黃振榮拿120萬給陳武騰，由陳武騰出面運作可掌握的5票，支持黃振榮擔任主席，黃振榮先交付110萬，剩下的10萬等當選後再給。

未料陳武騰選前兩天決定倒戈，改與另一派系4位代表結盟，去年12月23日將110萬交還黃振榮，佯稱其他4人不支持，但自己絕對支持；25日投票結果，黃振榮只獲3票，陳武騰卻拿到8票，高票當選主席，黃振榮心生不滿，憤而向彰化縣調查站檢舉上情。

黃男坦承交付110萬給陳男，陳男也坦承收到的110萬，是黃交代他向代表買票，但他不敢，因此將錢退還，並堅決否認為當選主席行賄，更表示將自己一票投給黃信守承諾。

偵辦檢方表示，黃男的確是心有不甘，主動來檢舉，但是後也查出黃也是始作俑者，涉嫌買票，審酌2 人身為埔鹽鄉民代表更應遵守法紀，卻私自交付、收賄，雙雙以違反選罷法起訴，若罪證確鑿，刑法褫奪公權刑期恐超過2至4年，屆時2人都需解職，通通當不了主席。

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