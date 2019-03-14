為嘉義市議員廖天隆買票 83歲樁腳請求輕判

2019-03-14 18:25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市議員廖天隆上月17日燒炭身亡，他被控去年競選議員連任期間，透過樁腳呂陳姓婦人賄選案，被檢方起訴違反選罷法，嘉義地院今天下午2度開庭，廖天隆在審理期間死亡，法官因此做出不受理判決，呂陳婦部分繼續審理。

呂陳婦今天出庭時，再度說她向警方供出賄選資金來源自廖天隆，因而才查獲廖天隆賄選，而且她已於警訊及偵查時自白犯罪，認為符合減刑或免刑，請求法官體諒給予輕刑。

法官覺得有必要釐清這個爭議點，當庭出示嘉義市警察局提供本案的偵查報告後，檢辯雙方對於呂陳婦的主張沒有爭執。法官說，本案於下次進行判決前最後一次辯論庭。

檢方起訴指出，去年9月間，廖天隆欲競選議員連任，請呂陳婦（83歲）協助賄選，呂陳婦答允可處理15票，廖天隆以給呂陳婦生活費、零用錢為由，交付她1萬5000元，呂陳婦再將其中1萬4000元轉交給其他選民賄選，其中1000元當作自己投票支持給廖天隆的對價。

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