恐怖哦！醉女獨自投宿MOTEL 睡到一半感覺下體被插入

2019-03-19 18:17

［記者陳恩惠／台北報導］去年12月間，1名女子因飲酒過量，獨自投宿在北市南港區知名的旅館內休息，詎料，睡到清晨5時餘，突然感覺下體有異樣而清醒，驚見不認識的陳姓男子竟然用手指對她性侵，當場睜大眼說「你是誰？」，陳嫌立刻逃逸，女子趕緊打電話告訴櫃檯人員並報警，士林地檢署日前偵結，將陳姓男子依妨害性自主罪章的乘機性交罪起訴。

起訴指出，陳男和女子之間互不認識，去年12月22日5時50分許，陳男陪同姓名、年籍不詳的友人，前往位於北市南港區重陽路66號探索汽車旅館投宿後，隨機擅入女子所住的209號房內。

陳男見女子已酒醉不醒人事，竟乘女子不知抗拒之際，將手指插入女子的陰道進行性交行為得逞，直到女子警覺身體有異而驚醒，陳男落荒而逃，但女子已通知櫃檯人員，經台北市警南港分局員警調閱相關監視器，逮到涉案的陳姓男子。

檢警調查時，陳男均坦承和女子完全不認識，他也承認，當天在清晨時分，進入女子的房間，將手指插入女子的陰道內時，女子才張開眼睛問他是誰等整個事發過程。

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