不信5億高中生會輕生 同學作證：他說要買BMW載我出去玩

5億高中生夏男偽造文書今天開庭，賴生林姓同學出庭作證，強調他不可能輕生，因為他還說過：「之後要買BMW，載我出去玩」。（記者陳建志攝）

2024/04/22 14:06

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中地院今天再次開庭，並傳賴生高中最要好的林姓同學出庭作證，林男表示，賴生爺爺過世時，他有告訴自己這件事，並透露心情很不好，但是沒有輕生的傾向，覺得他不可能輕生，因為他說過：「之後要買BMW，載我出去玩」。

轟動一時「5億高中生案」，發生在去年5月4日，18歲的賴姓高中生，繼承父親（爺爺）高達5億的遺產，沒想到當天夏姓地政士（26歲）一早到賴生家將他載走，卻帶著他到戶政事務所進行同婚登記，沒想到回到夏家在台中北屯的房子，卻從10樓墜落身亡，賴母召開記者會認為死因不單純疑遭謀殺非輕生引發社會注目。

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經台中地檢署偵查，去年6月21日偵結，夏男殺人罪部分不起訴，不過與賴生結婚遭認定無結婚真意為假結婚，依偽造文書起訴，殺人罪部分賴母提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

夏男偽造文書今天再度開庭，繼上次傳賴生母親，還有賴生學校導師、輔導老師，都證稱賴生喜歡女生，從沒聽他說喜歡同性，今天審判長再傳賴生在學校最要好的林姓同學出庭作證。

林生表示，雖然他和賴生不錯，但是兩人關係沒有很親密，因為「自己對男生沒有興趣」，且賴生也說過，他只對異性有興趣，兩人從沒有討論過同性戀或同性結婚話題，一直到去年4月最後在學校碰到他，賴生都沒跟他說過有一個很依賴的男性友人，或請他幫忙處理土地的事情，更沒有說過自己要結婚。

林男還表示，賴生爺爺過世時，他有告訴自己這件事，並透露心情很不好，但是「沒有輕生的傾向」，覺得他不可能輕生，因為他還說過：「之後要買BMW，載我出去玩」。

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