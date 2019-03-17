獻身？測試真心？為男友的債主口交 女子告性侵不成

2019-03-17 19:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市趙姓男子向吳姓男子討債，他知道吳男與女子小芳是情侶，遂以「考驗他是否真心愛妳」，把小芳帶到飯店，教導小芳打電話把吳男騙到飯店，沒想到吳男卻是空手而來，討債也不了了之。不料，小芳卻控告趙男性侵，她指控，被迫獻身為趙男口交，換取趙男不暴力逼債、不打斷男友的腿。法院審理時，趙男辯稱，當時是你情我願發生關係，法官也認為小芳說詞前後不一，3人離開飯店時還有說有笑，並無被性侵害跡象，判決趙男無罪。

判決書指出，吳男欠趙男債務，雙方約定2017年2月先償還5000元，吳男卻避不見面，趙男得知吳男與小芳（化名）是交往3個月的情侶，遂心生一計，以測試吳男「是否真心愛妳？」為由，同年3月1日把小芳帶到飯店房間，教導小芳打電話給吳男，謊稱自己被網友丟在飯店，無錢支付房費，希望吳男帶錢到飯店解困。

吳男雖很快趕抵飯店，卻沒有帶錢，趙男要求吳男向家人拿錢；吳男返家不見家人，又空手回到飯店；趙男再叫吳男去買飲料，吳男提著飲料第三次來到飯店，趙男與小芳已在飯店大門前，3人一起離開飯店。

吳男送小芳返家時，小芳質疑吳男劈腿，雙方吵了一架，小芳竟然商請趙男去毆打吳男，趙男拒絕並勸導小芳「下一個男人，說不定更好」，不料，小芳於數天後，控告趙男強制性交罪。

小芳指控說，等候吳男拿錢到飯店時，趙男就伸鹹豬手摸她，企圖性侵害時，卻因無能不舉，改為強迫她口交，趙男討債態度兇惡，威脅吳男不給錢，要打斷吳男的腿，她擔心男友被打斷腿，只能勉強配合，換取趙男不要暴力逼債，台中地院審理時，小芳不斷改口，一下子說有口交，一下子又說沒口交，只有被迫撫摸趙男下體，也說不出為何沒向吳男求救。

趙男不否認小芳為他口交，但辯稱小芳未拒絕，發生性關係與討債無關；吳男作證說，他三度到飯店時，小芳與趙男都無異狀，帶小芳返家時，他還追問小芳，是否與趙男發生性關係，小芳都堅稱沒有，討債過程也很溫和，趙男沒有揮拳，亦無威脅之語。

一審認為，小芳有輕至中度智能障礙，供詞前後矛盾，吳男也作證指趙男並無暴力威脅言行，小芳「擔心趙男傷害吳男而被迫口交」之說難以採信，飯店監視器也拍到3人有說有笑畫面，小芳並無被性侵害跡象，據此判決趙男無罪，檢方上訴二審，台中高分院見解與一審相同，維持無罪，檢方可再上訴三審。

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