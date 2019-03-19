「魔法風雲會」好手告前女友 珍稀「黑蓮花卡」現值曝光...

2019-03-19 12:27

〔記者溫于德／台北報導〕加拿大籍鄭男是全球知名卡牌「魔法風雲會（MAGIC：The Gathering）」」好手，但他提告指，台籍女友分手後拒歸還代為保管的全套卡牌，因而要求返還，否則應賠償500萬元台幣，原因在於，卡牌內有3張珍稀「黑蓮花（Black Lotus）」卡，國際現值加總已逾500萬元台幣。台北地院日前審結，判台籍女友應返還165張魔法卡。

鄭男在狀紙內提到，年幼時隨家人移居加拿大，之後成為魔法風雲會競技賽事箇中好手，2003年17歲時在魁北克賽區奪冠，隔年衛冕成功，4年後再於賽事菁英盃奪冠；後因職涯規劃考量，決定退居幕後收藏卡牌、交易，已蒐集全套昂貴卡牌共165張。

鄭男2016年間與楊姓台女交往，2017年1月準備前往日本洽談另批珍稀卡牌事宜時，因日本海關對卡牌價值檢查極為嚴厲，他擔心若攜帶全套昂貴卡牌入境，須額外支付高額通關稅，因此出發前委託楊女務必審慎代為保管；但兩人同年4月協議分手，當他準備取回全套卡牌時，女方卻謊稱「卡牌已從家中遺失、找不到。」

鄭男擔心楊女藉口不還，雖傳訊息懇求，卻遭封鎖並刪除好友；鄭之後再委託友人轉告前女友返還，卻僅獲得「會去姊姊跟阿姨家再找找看，看行李箱裡有沒有」、「週日等阿姨回來了再去找一次」等回應。

討要無望的鄭男提告請求返還全套卡牌，否則應賠償500萬元，原因在於，卡牌內有3張珍稀「黑蓮花」卡，若保存程度較完美無瑕，依國際市場行情每張甚至高達美金12萬5千元（約新台幣387.5萬），且國際交易平台去年7月底曾公開競價「黑蓮花」卡，經40次喊價，每張最後以美金8萬7千餘元（約新台幣270萬）成交，而他本身則持有3張，雖全套卡牌價值已逾500萬元，仍僅請求500萬。

但楊女辯稱，剛交往時雖曾見過卡牌，但她根本不知價值貴重，鄭男也未交由她保管，且鄭離開台灣前，可能有交付她一個紙袋，但她並不知情裡頭有何物，否認拿到全套卡牌，且鄭後來找不到護照，也對她提出刑事告訴，然而，自己已獲不起訴處分，因此鄭應先證明有將全套卡牌交由她保管。

法官依據雙方訊息對話，認定楊女早知情全套卡牌由她保管，判應返還鄭男165張魔法卡。

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