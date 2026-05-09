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    破紀錄！屏東知名五金行老闆娘遭詐4835萬元 女車手重判並全額賠償

    2026/05/09 00:32 記者葉永騫／屏東報導
    屏東警方逮捕詐騙車手，起出上千萬元。（屏東縣警局提供）

    屏東警方逮捕詐騙車手，起出上千萬元。（屏東縣警局提供）

    屏東知名五金行張姓老闆娘誤信詐團圈套，投資股票、虛擬貨幣，一個多月被詐騙4835萬元，創屏東縣單一個案被騙最多金額，警方獲報後逮捕中年女車手潘培芬，屏東地院除重判6年半，並要女車手全額賠償4835萬元。

    這個詐騙集團藏身通訊軟體telegram、LINE，潘培芬擔任面交取款車手工作，負責向被害人收取詐得之現金，114年5月初起，以LINE暱稱「超揚投資群組」、「陳美臻」之帳號，向張姓老闆娘佯稱依其指示投資股票、虛擬貨幣可獲利等語，讓張女陸續交付款項給詐團，總計取款8次，共計詐騙4835萬元。

    女車手潘培芬聽從詐團指示，先到超商列印詐騙集團偽造之「超揚投資股份有限公司存款憑證」及超揚公司工作證後，佯稱是超揚公司之員工前往面交取款，分次取得4835萬元後，即依指示交付詐團其他成員，製造金流斷點，事後僅拿到5萬5千元之酬勞。

    屏東警方接獲張姓老闆娘家人報案後，在潘女與被害人面交時當場逮捕，潘女雖坦承犯行，但對上游交代不清且表明沒有錢可以賠償張姓被害人，因此被法院羈押至今，並重判6年半。

    屏東地方法院審理認為，潘培芬為詐欺集團成員，必須負連帶賠償責任，因此判潘女應該賠償詐騙張女全數4835萬元款項，創下詐團最下層車手賠償金額的紀錄。

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