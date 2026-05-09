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    首頁 > 國際

    川普宣布俄烏停火3天！互換1000名戰俘 盼成終戰開端

    2026/05/09 06:37 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普週五宣布，俄羅斯與烏克蘭將於5月9日至11日停火3天，雙方將暫停軍事行動並互換1000名戰俘。（美聯社）

    美國總統川普週五宣布，俄羅斯與烏克蘭將於5月9日至11日停火3天，雙方將暫停軍事行動並互換1000名戰俘。（美聯社）

    美國總統川普週五宣布，俄羅斯與烏克蘭將於5月9日至11日停火3天，雙方將暫停軍事行動並互換1000名戰俘，川普也提到希望這能成為終結俄烏戰爭的長期協議開端。

    川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，俄羅斯與烏克蘭將自5月9日實施為期3天的停火，並指這次停火將涵蓋「所有軍事活動暫停」，停火期間俄烏雙方將進行各交換1000名戰俘的大規模換俘行動。

    川普也強調，這項安排是由他親自提出，並感謝俄羅斯總統普廷 （Vladimir Putin） 與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy） 同意這項停火安排，希望這次停火能成為「這場漫長、致命且激烈戰爭結束的開始」。

    在川普宣布這項消息後，克里姆林宮也隨即證實，已接受美國總統川普（Donald Trump）的提議。

    此前俄羅斯已宣布，為了紀念5月9日第二次世界大戰勝利日，將於勝利日期間實施為期2天的單方面停火。烏克蘭方面則曾表示，先前也提出過停火建議，但遭俄方忽視。

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