美國制裁伊朗武器供應鏈 中國、香港公司入列

國財政部當地時間週五（8日）宣布，對10名個人與企業實施制裁，其中包括多家位於中國與香港的企業。（路透）

美國財政部當地時間週五（8日）宣布，對10名個人與企業實施制裁，其中包括多家位於中國與香港的企業，指控他們協助伊朗取得武器，以及製造「沙赫德」（Shahed）無人機與彈道飛彈所需的原物料。

《路透》報導，在財政部發布最新行動之際，美國總統川普計畫數天後將前往中國、與中國國家主席習近平會面；同時，美伊談判也陷入停滯，雙方並在7日短暫交火。

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美國財政部在聲明中表示，為防止德黑蘭重建其生產能力，仍準備對伊朗軍工產業基礎採取經濟行動，也將針對任何支持伊朗非法商業活動的外國企業採取行動，包括航空公司；並可能對協助伊朗相關行動的外國金融機構實施次級制裁，其中包括與中國獨立「茶壺」煉油廠有關的金融機構。

這波制裁名單中的中港企業包括中國的「昱思達（上海）國際貿易有限公司」（Yushita Shanghai International Trade Co Ltd），美方指控該公司協助伊朗自中國採購武器；中國的「寧波漢特保溫材料有限公司」（Hitex Insulation Ningbo Co Ltd），則被指供應用於彈道飛彈的材料。香港企業則包括「香港赫新實業有限公司」（HK Hesin Industry Co Ltd），被指在相關採購過程中擔任中介；以及 Mustad Ltd，涉嫌協助伊朗伊斯蘭革命衛隊採購武器。

其他遭制裁企業還包括杜拜的Elite Energy FZCO，涉嫌向一家香港公司轉移數百萬美元，以協助相關採購；白俄羅斯的Armory Alliance LLC，被指在採購過程中擔任中介；以及伊朗的Pishgam Electronic Safeh Co，被控採購無人機用馬達。

根據英國政府資助的資訊韌性中心（Centre for Information Resilience），伊朗是主要無人機製造國，且具備每月生產約1萬架無人機的工業能力。

風險顧問公司Obsidian Risk Advisors管理負責人艾瑞克森（Brett Erickson）表示，這些制裁仍然聚焦範圍較窄，讓伊朗有更多時間調整並將採購路線改轉向其他供應商。他說，財政部目前也尚未針對維繫伊朗經濟運作的中國銀行採取行動。

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