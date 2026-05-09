軍購預算三讀遭砍4700億 美國務院：延後其他經費是對中共讓步

立法院國民黨團、民眾黨團昨日聯手表決三讀通過軍購預算，上限匡列7800億元。美國國務院對於國防特別預算通過表達支持，但也強調，進一步延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，是「對中國共產黨的讓步」。圖為示意圖。（路透資料照）

立法院國民黨團、民眾黨團昨日聯手表決三讀通過軍購預算，上限匡列7800億元。美國國務院對於國防特別預算通過表達支持，但也強調，進一步延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，是「對中國共產黨的讓步」。民主黨首席議員夏亨及共和黨籍參議員匡希恆也敦促盡快批准補充國防預算，以加快採購關鍵的美國國防裝備，並強化投資不對稱作戰能力及本土國防生產。

行政院去年11月提出為期8年400億美元（約新台幣1.25兆元）的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，但遭到國民黨、民眾黨等在野陣營多次封殺。在朝野激烈攻防之後，藍白大幅刪減國防特別預算，昨日在立法院表決三讀通過的軍購預算，上限匡列7800億元，包含第一波對美軍購預算上限3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。與行政院版1.25兆元相比，藍白版本大砍4700億元。

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條文同時規範，預算編製不受預算法第23條規定限制，非經立法院同意不得相互流用。採購採1年1期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。另在特別條例施行期間，各年度中央政府總預算案所編列的社福支出不得少於115年度中央政府總預算案所編列的社福支出。

針對立法院昨通過的軍購特別條例，一名美國國務院發言人表示，對於這項國防特別預算在歷經無益處的拖延後通過，美方感到備受鼓舞，不過美方也提醒，後續軍售項目若有資金上的延宕，延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，就是「對中國共產黨的讓步」。

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）也對此發布聲明表達歡迎，指這筆預算將強化台灣針對中國日益嚴重挑釁行為的嚇阻能力。「在印太地區和平穩定的關鍵時刻，釋出了強大的決心訊號。」

他們也敦促盡快批准補充國防預算，以加快採購關鍵的美國國防裝備，並強化投資不對稱作戰能力及本土國防生產，這對長期的嚇阻仍然至關重要，並強調「（美國）國會將繼續支持台灣自我防衛的能力及維護台灣海峽的穩定」。

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