獨家》藍白埋軍購未爆彈！5/31海馬士付款死線拉警報

國防特別條例昨三讀通過後，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌現身立法院議場前，共同高呼「支持國防，守護台灣」。（記者方賓照攝）

國防特別條例延宕162天後三讀通過，明定行政院須於一個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案。據悉，國防部長顧立雄昨當面向立法院長韓國瑜及朝野黨團示警，對美採購的海馬士多管火箭系統首期款將於5月31日到期，恐怕來不及；然而，在野黨堅持新增專報程序、不願修改條文，綠營評估實際預算審議僅剩約兩週「與時間賽跑」。

三讀條文指出，行政院應於條例通過後1個月內，就第一批發價書預算案向立法院提出過去5年軍事採購項目、金額、效益與到貨情形、籌獲建軍後如何有效提升聯合作戰效能、採購項目籌獲期程、預期交貨時間與全壽期維持成本，以及採購後國軍人員維持、後勤補給支援、資訊通信系統維護的策進作為等專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案。

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藍白不甩顧立雄示警 海馬士首款給付恐逾期

據了解，韓國瑜昨天上午召集各黨團溝通院會議程，顧立雄受邀討論藍白所提修正動議條文，檢視有無窒礙難行之處。顧特別提醒，海馬士多管火箭系統的首期款將在5月31日到期，由於行政院本應針對特別預算進行專報，但前述規範又要求一次專報，距離月底時間緊迫，恐趕不上給付期限。

因此，民進黨團提議，將條例要求的專報與預算專報合併處理，以節省時程；但在野黨堅持不願修改條文，雙方未能達成共識。與會人士批評，在野黨明知發價書即將到期，卻完全不在意國安採購的急迫性，硬要多排一場專案報告，「這不是很可笑嗎？」

立院僅剩一週拚軍購死線 莊瑞雄籲藍白別作怪

針對預算審議日程，民進黨團幹事長莊瑞雄接受本報訪問時推估，總統最快於5月11日公告特別條例，而本月底最後一次週五院落在29日，實際僅剩約兩個禮拜。期間，韓國瑜規劃今天至17日率團訪歐，返國後須召集朝野黨團協商、安排行政院長專報，預計只剩一個禮拜。報告結束後，行政院還須編列預算、送交立法院程序委員會列案，再進行後續協商，勢必與時間賽跑。

莊瑞雄表示，該狀況適用「預算法」第84條，經立法院同意即可先行動支，只要國民黨團與民眾黨團不要作怪，「諒國民黨也不敢啦」，大家努力一點，首期款還是可以趕得上。專報不一定要侷限於週二、五院會，週一、三、四也能安排。

根據「預算法」第84條規定，特別預算的審議程序，準用本法關於總預算的規定；但合於國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變者，為因應情勢的緊急需要，得先支付其一部。

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