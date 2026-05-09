光澤診所也涉偷拍！中山店經理、設備商聲押禁見

光澤診所中山店經理（戴口罩著西裝）訊後遭到聲押。（資料照）

繼連鎖醫美診所愛爾麗集團針孔偷拍案後，另一家知名連鎖醫美診所「光澤」也被爆出疑在診間安裝偽裝成煙霧偵測器的監視設備，新北地檢署昨指揮新北市警方，鎖定新北市的光澤5家分店展開搜索，其中有3家分店被警方扣回疑似連接鏡頭的可疑影像線路及硬碟，帶回3名分店經理釐清案情，其中，中山店陳姓經理及設備商唐姓工程師，改列被告，檢方今晨訊後依妨害秘密、妨害性隱私、個資法及違反兒少性剝削條例等罪嫌將2人聲押禁見。

光澤診所在全台有14間分店，其中新北市有5間。該診所昨天發出聲明表示，診所因安全管理、現場記錄及公共秩序維護，設有公開可見的攝影設備，現場所使用的攝影設備為一般可辨識設備，非隱藏式或針孔攝影器材，並無刻意隱瞞或秘密偷拍。

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據了解，愛爾麗偷拍案延燒之際，有網友在Threads發文「板橋府中光O，5樓也有煙霧偵測器，每次除毛雷射都在這間暴露下體。」檢警獲悉後查知，被指涉的是光澤診所板橋中山店。

為慎重起見，檢警因此協同衛生局人員，對光澤板橋館前店、中山店均展開搜索。各分店搜索時間均超過8小時，其中警方在板橋中山、板橋館前與三重正義等三家分店，發覺疑有相關裝備遭拆卸痕跡，將3名分店經理帶回調查，另從診間天花板扣得疑似遭拆卸後殘留的監視器影像線路，及辦公室內的硬碟及會員資料。警詢時，3間分店經理初訊時供稱，對於監視系統如何裝設及用途並不知情。

3人原本都是證人，但隨著檢警深入調查，不僅有消費者在不知情狀況下遭偷拍隱私部位，且疑有少女受害，因此將中山店陳姓經理及設備商唐姓工程師改列被告；檢方訊後依刑法的無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪、違反個資法與兒童及少年性剝削防制條例的拍攝兒少性影像未遂等4罪嫌，且有串滅證之虞聲押禁見2人。

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